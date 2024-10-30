На Харківщині в машині швидкої допомоги народилася дитина

Напередодні, 29 жовтня, на Харківщині в автівці екстреної меддопомоги народилася дівчинка.

Про це повідомили в Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Як зазначили медики, дитина здорова: вага 2900 г, 7-8 балів за шкалою Апгар.

Бригада ЕМД №2004 у складі фельдшера Максима Погорілого, медсестри Лілії Погорілої та водія Віталія Крайнія надала акушерську допомогу.

«Був використаний набір для зігрівання, який допоміг забезпечити комфорт і безпеку для немовляти в перші хвилини життя», – йдеться в повідомленні.

Жінку разом із дитиною доставили до лікувального закладу.

Агентство Телевидения Новости