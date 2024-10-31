Горять квартири на трьох поверхах: у Харкові триває ліквідація пожежі після авіаудару

У Харкові внаслідок авіаудару по житловому будинку у Салтівському районі постраждали 30 людей. Одна дитина загинула, одна – перебуває під завалами.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

За даними ДСНС, врятовано четверо людей, двох вдалося деблокувати з-під завалів.

Зруйновано під’їзд дев’ятиповерхового будинку з п’ятого по перший поверхи. Під завалами, ймовірно, залишаються люди.

Триває гасіння пожеж у квартирах на третьому, п’ятому та дев’ятому поверхах, а також авто. Наразі загальна площа займання – 80 кв. м.

Агентство Телевидения Новости