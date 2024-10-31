Внаслідок авіаудару по будинку на Салтівці у Харкові загинула дитина

У результаті авіаудару по Салтівському району Харкова ввечері 30 жовтня постраждали 29 людей. Відомо про загиблу дитину.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Хлопчику, якого вбила країна-терорист, було 11 років. Його деблокували з-під завалів із тяжкими травмами голови та переломами. Медики більше як пів години проводили реанімаційні заходи», – йдеться в повідомленні.

Врятувати дитину медикам не вдалося.

Постраждали 29 людей. Пошукові роботи тривають.

Агентство Телевидения Новости