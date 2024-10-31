Під завалами в зруйнованому будинку у Харкові можуть перебувати двоє загиблих

У Харкові на місці влучання авіабомби по дев’ятиповерхівці на Салтівці триває аварійно-рятувальна операція. Відомо по 24 постраждалих, з них четверо – у важкому стані.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Окупанти завдали удару по Харкову 30 жовтня близько 22:45. Авіабомба влучила між третім і четвертим поверхами дев’ятиповерхового будинку у Салтівському районі.

Внаслідок вибуху обвалилися фактично цілий під’їзд з шостого по перший поверхи.

«Зараз під завалами попередньо ще знаходяться декілька постраждалих, вони подають звуки. Ще, ймовірно, дві особи загинули – під завалами видно частини тіл, але немає жодних ознак життя. До того ж вони під дуже сильними завалами», – розповіли в прокуратурі.

Тривають аварійно-рятувальні роботи.

«Четверо постраждалих в тяжкому стані, щойно дістали хлопчика з під завалів, він в тяжкому стані з переломами, забоями, зараз його направлять до медичного закладу. Також маємо чотирьох постраждалих у стані середньої тяжкості, інші з пораненнями, але менш серйозними», – йдеться в повідомленні.

За попередніми даними фахівців, російські військові використали авіаційний боєприпас ФАБ з УМПК. Запуск був здійснено з населеного пункту Строїтель Білгородської області.

Агентство Телевидения Новости