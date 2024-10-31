Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 00:22
Просмотров: 106

У Харківській ОВА заявили про ймовірність обвалу в пошкодженому будинку

У Харківській ОВА заявили про ймовірність обвалу в пошкодженому будинку

Внаслідок влучання російської авіабомби ввечері 30 жовтня значних руйнацій зазнав дев’ятиповерховий будинок на Салтівці. Відомо вже по 24 постраждалих, деякі з яких – у важкому стані

Про збільшення кількості постраждалих повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

У Харківській ОВА заявили, що у пошкодженому будинку може статися обвал.

«Руйнування будинку від ворожого КАБу досить значні, що загрожує обвалом та в цілому роботі рятувальників. Попри це, працівники ДСНС максимально оперативно працюють над розбором завалів», – сказав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, ворог вдарив снарядом ФАБ-500.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 