У Харківській ОВА заявили про ймовірність обвалу в пошкодженому будинку

Внаслідок влучання російської авіабомби ввечері 30 жовтня значних руйнацій зазнав дев’ятиповерховий будинок на Салтівці. Відомо вже по 24 постраждалих, деякі з яких – у важкому стані

Про збільшення кількості постраждалих повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

У Харківській ОВА заявили, що у пошкодженому будинку може статися обвал.

«Руйнування будинку від ворожого КАБу досить значні, що загрожує обвалом та в цілому роботі рятувальників. Попри це, працівники ДСНС максимально оперативно працюють над розбором завалів», – сказав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, ворог вдарив снарядом ФАБ-500.

Агентство Телевидения Новости