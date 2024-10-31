У Харківській ОВА заявили про ймовірність обвалу в пошкодженому будинку
Внаслідок влучання російської авіабомби ввечері 30 жовтня значних руйнацій зазнав дев’ятиповерховий будинок на Салтівці. Відомо вже по 24 постраждалих, деякі з яких – у важкому стані
Про збільшення кількості постраждалих повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
У Харківській ОВА заявили, що у пошкодженому будинку може статися обвал.
«Руйнування будинку від ворожого КАБу досить значні, що загрожує обвалом та в цілому роботі рятувальників. Попри це, працівники ДСНС максимально оперативно працюють над розбором завалів», – сказав начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За попередніми даними, ворог вдарив снарядом ФАБ-500.