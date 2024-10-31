Двоє загиблих, десятки поранених: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Харкову, а також по Куп’янському та Богодухівському районах Харківської області. У Харкові триває розбирання завалів у пошкодженій авіабомбою багатоповерхівці.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

22:49 Харків, Салтівський район, вулиця Нескорених: внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено 16 легкових автомобілів та 14 багатоквартирних житлових будинків – вибиті вікна. Постраждали 34 людини, зокрема 11-річна дитина. Загинув 12-річний хлопчик.

Обстріли Харківської області 30 жовтня

16:40 с. Одноробівка, Богодухівський район: влучання двох КАБів у поле.

16:02 с. Кучерівка, Куп’янський район: внаслідок обстрілу постраждав чоловік 42 роки. Також загинув 42-річний чоловік.

15:30 Куп’янськ: внаслідок обстрілу з РСЗВ пошкоджені двоповерховий багатоквартирний будинок, два службові авто ГУНП. Постраждали п’ятеро людей: 57-річна жінка, два чоловіки 51 та 58 років та два співробітники поліції 36 та 39 років.

10:10 с. Перовське, Богодухівський район: внаслідок обстрілу пошкоджено чотири будинки.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 165 людей, зокрема одна дитина.

Агентство Телевидения Новости