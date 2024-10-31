На Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 21 атаку росіян

Зведення Генштабу ЗСУ станом на ранок 31 жовтня. 981 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Протягом минулої доби зафіксовано 145 бойових зіткнень. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах два ракетні удари із застосуванням 11 ракет, а також 83 авіаудари, зокрема, скинув 146 КАБів. Крім цього, здійснив 5049 обстрілів, з них 137 – з реактивних систем залпового вогню, а також використав для ураження 1618 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Харків, Малі Проходи, Кудіївка, Козача Лопань, Куп’янськ, Голубівка, Подоли, Петропавлівка Харківської області.

Активно застосовуючи авіацію на Харківському напрямку, ворог один раз атакував неподалік Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулась 21 атака окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Новоосинового, Колісниківки, Першотравневого, Піщаного, Кругляківки, Зеленого Гаю, Вишневого, Богуславки, Петропавлівки, Лозової, Кіндрашівки та Загризового.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости