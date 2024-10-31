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На Харківському напрямку взяли в полон 23 окупантів, ще 43 вбиті

На Харківському напрямку взяли в полон 23 окупантів, ще 43 вбиті

Протягом минулої доби ворог один раз атакував неподалік Вовчанська.  російські окупанти завдали 8 авіаударів із використанням 16 КАБів та чотири НАР. Завдали 35 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 329 обстрілів позицій захисників України.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Втрати ворога за минулу добу склали 155 солдатів, з них безповоротні – 43, санітарні – 89, полонені – 23.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 91 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

8 артилерійських систем,5 засобів протиповітряної оборони,1 бойову броньовану машину,17 автомобілів,7 одиниць спецтехніки,53 БпЛА.

Знищено:

82 укриття для особового складу,4 місця зберігання боєприпасів,1 пункт управління БпЛА,1 місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.

Агентство Телевидения Новости

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