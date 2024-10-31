У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи та розбір завалів у 9-поверхівці, в яку напередодні ввечері влучили авіабомбою російські війська.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

У результаті ворожого удару 3 людей загинули, з них 2 дітей, ще 36 осіб постраждало.

До ліквідації наслідків влучання по житловій багатоповерхівці були залучені рятувальники Харківського, Луганського та Івано-Франківського гарнізонів ДСНС, а також 2 Спеціального центру швидкого реагування ДСНС України.

На місці події працювали психологи ДСНС, які надали допомогу 32 людям.

Агентство Телевидения Новости