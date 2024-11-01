Місто Золочів Львівської області та Золочівська громада Харківщини планують співпрацю

Місто Золочів Львівської області підтримало Золочівську громаду на Харківщині у найважчі місяці на початку війни, допомога триває й сьогодні.

Про це повідомили в Золочівській селищній раді.

Напередодні очільники громади з Харківщини та міста зі Львівщини підписали договір про подальшу співпрацю, обговорили можливості участі партнерів у перспективному плані розвитку в галузях охорони здоров’я, освіти, культури, соціальній сфері.

«У ході візиту господарі організували відвідання ряду підприємств, ознайомлення з напрацюваннями в аграрній сфері, зокрема, в галузі переробки сільгосппродукції», – йдеться в повідомленні.

Планується співпраця з підприємством «Золочів-тиха», яке випускає сучасну сільгосптехніку. А з благодійним фондом «Золочів відроджений», що заснований на його базі, домовилися про постачання першої партії медикаментів для цивільних та військових поранених. Що дуже важливо для прикордоння, в першу чергу буде надано ліки для швидкого загоєння ран.

«Ознайомилися з виробничими потужностями ТОВ «Карпатські мінеральні води», яке у 2022 році врятувало Золочівську громаду Харківської області своїми гумконвоями з питною водою», – розповіли в Золочівській селищній раді.

У місті Золочів Львівської області нині проживають 12 родин, які були вимушені виїхати із Золочівської громади. А на зимові свята Львівщина готується зустрічати групу школярів із Харківщини.

Агентство Телевидения Новости