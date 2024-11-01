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Холодний вітер з поривами до 20 м/с: погода у Харкові 1 листопада

Холодний вітер з поривами до 20 м/с: погода у Харкові 1 листопада

На Харківщині оголошено штормове попередження: синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по місту та області 1 листопада.

Про це повідомили в Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.  

                                               

Вдень 1 листопада по області та по місту очікуються пориви західного вітру, 15-20 м/с. Рівень небезпечності перший (жовтий).

За даними sinoptik.ua, сьогодні температура у Харкові підніметься з +6 °C вранці до +11 °C вдень, вночі температура знизиться до +9 °C.

«Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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