По Харкову влучили балістичною ракетою – Чубенко

О 16 годині окупанти обстріляли Харків двома балістичними ракетами.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

Одне влучання по приватній житловій забудові в Основ’янському районі міста, розповів Чубенко.

Попередньо була використана ракета Іскандер-М або С300 / С400.

На місці працюють фахівці, які вивчають уламки для встановлення типу цієї ракети, зазначив Чубенко.

Триває розбір завалів приватного будинку.

Агентство Телевидения Новости