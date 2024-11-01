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По Харкову влучили балістичною ракетою – Чубенко
О 16 годині окупанти обстріляли Харків двома балістичними ракетами.
Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.
Одне влучання по приватній житловій забудові в Основ’янському районі міста, розповів Чубенко.
Попередньо була використана ракета Іскандер-М або С300 / С400.
На місці працюють фахівці, які вивчають уламки для встановлення типу цієї ракети, зазначив Чубенко.
Триває розбір завалів приватного будинку.