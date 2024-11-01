Ракетнй удар по Харкову: 26 поліцейських та 4 цивільних поранені, один поліцейський загинув

Внаслідок ракетного удару по Харкову загинув поліцейський, ще 26 поліцейських та четверо цивільних поранені.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Окупанти вдарили по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами. Про це повідомив Голова Національної поліції України Іван Вигівський.

На місці влучання слідчі та криміналісти документують злочин росіян.

Попередньо, ворог застосував ракети С-300. 1 листопада о 16:05 російські війська вдарили по центру Харкова. Пошкоджена адмінбудівля та будівлі поряд. Загинув полковник поліції Андрій Матвієнко.

На місце події оперативно прибули всі профільні служби. Поліцейські, рятувальники, медики надають допомогу постраждалим та збирають докази злочину окупантів.

За фактом порушення законів та звичаїв війни відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости