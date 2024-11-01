Внаслідок удару по Харкову загинув полковник поліції Андрій Матвієнко

У результаті ворожого обстрілу Харкова 1 листопада загинув полковник поліції Андрій Матвієнко.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Заступник начальника Управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Харківській області Андрій Матвієнко загинув від тяжких осколкових та вибухових поранень через ворожий удар по місту, який стався сьогодні близько 16:15.

Поліцейському було 43 роки.

Внаслідок ракетного удару 26 поліцейських Харківщини дістали поранення різного ступня важкості.

Агентство Телевидения Новости