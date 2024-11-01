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Внаслідок удару по Харкову загинув полковник поліції Андрій Матвієнко
У результаті ворожого обстрілу Харкова 1 листопада загинув полковник поліції Андрій Матвієнко.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Заступник начальника Управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в Харківській області Андрій Матвієнко загинув від тяжких осколкових та вибухових поранень через ворожий удар по місту, який стався сьогодні близько 16:15.
Поліцейському було 43 роки.
Внаслідок ракетного удару 26 поліцейських Харківщини дістали поранення різного ступня важкості.