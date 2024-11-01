Число постраждалих внаслідок ракетних ударів по Харкову зросло до 40 людей
Кількість постраждалих через ракетний удар по Харкову 1 листопада збільшилася до 40 людей
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Сьогодні близько 16:00 війська рф завдали удару двома ракетами по місцю дислокації поліції у Харкові.
Загинув поліцейський. Ще 40 людей постраждали: серед них 30 працівників поліції, рятувальник та дев’ятеро цивільних. Пошкоджено адміністративну будівлю, будинки, багатоповерхівки, магазини, понад десять автівок.
Попередньо, російська армія вдарила по місту двома ракетами типу С-300/400.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).