Число постраждалих внаслідок ракетних ударів по Харкову зросло до 40 людей

Кількість постраждалих через ракетний удар по Харкову 1 листопада збільшилася до 40 людей

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Сьогодні близько 16:00 війська рф завдали удару двома ракетами по місцю дислокації поліції у Харкові.

Загинув поліцейський. Ще 40 людей постраждали: серед них 30 працівників поліції, рятувальник та дев’ятеро цивільних. Пошкоджено адміністративну будівлю, будинки, багатоповерхівки, магазини, понад десять автівок.

Попередньо, російська армія вдарила по місту двома ракетами типу С-300/400.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости