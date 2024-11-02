Один загиблий, 56 постраждалих: наслідки обстрілів Харківщини за добу

Протягом доби окупанти здійснили обстріли Харкова, а також Харківського, Богодухівського та Куп’янського районів Харківської області.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Удар по Харкову 1 листопада

16:08 Харків, Основ’янський район: внаслідок обстрілу пошкоджено 26 будівель та 12 автомобілів. Постраждали 13 цивільних людей.

Загинув поліцейський, постраждали 36 правоохоронців та співробітник ДСНС.

Обстріли Харківщини 2 листопада

2:58 с. Слатине, Харківський район: внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Пошкоджено скління трьох приватних будинків та дві господарчих споруди.

2:40 с. Одноробівка, Богодухівський район: військами рф завдано удару КАБ на відкритій місцевості за межами.

2:00 с. Козача Лопань, Харківський район: внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок, флігель, літня кухня, гараж, господарчі будівлі.

Обстріли Харківщини 1 листопада

21:15 Куп’янськ: влучання в п’ятиповерховий житловий будинок. Постраждали троє мешканців: 44-річний чоловік та дві жінки 68 та 75 років.

15:51, с. Вільхуватка, Куп’янський район: внаслідок обстрілу частково зруйновано приватний житловий будинок. Постраждали троє людей: два чоловіки 59 та 87 років і 84-річна жінка – в неї гостра реакція на стрес, без госпіталізації.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків за добу евакуйовано 133 людини, зокрема четверо дітей.

Агентство Телевидения Новости