Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:40
Просмотров: 116

Росіяни скинули авіабомбу на Харківський район: наслідки удару

Росіяни скинули авіабомбу на Харківський район: наслідки удару

Сьогодні, 2 листопада, близько 2:30, окупанти вдарили по селищу Слатине  Харківського району, застосувавши керовану авіаційну бомбу.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Різного ступеня руйнувань зазнали десять приватних будинків, два з них – суттєво. Також пошкоджені декілька господарчих споруд.

Близько 2:00 росіяни завдали удару по Козачій Лопані, пошкодивши один приватний будинок і господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих.

На фото – наслідки обстрілу Слатиного. Наразі на місці події працює староста та представники Дергачівського гуманітарного центру.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 