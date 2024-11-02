Росіяни скинули авіабомбу на Харківський район: наслідки удару

Сьогодні, 2 листопада, близько 2:30, окупанти вдарили по селищу Слатине Харківського району, застосувавши керовану авіаційну бомбу.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

Різного ступеня руйнувань зазнали десять приватних будинків, два з них – суттєво. Також пошкоджені декілька господарчих споруд.

Близько 2:00 росіяни завдали удару по Козачій Лопані, пошкодивши один приватний будинок і господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих.

На фото – наслідки обстрілу Слатиного. Наразі на місці події працює староста та представники Дергачівського гуманітарного центру.

Агентство Телевидения Новости