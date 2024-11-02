На Куп’янському напрямку тривають п’ять боєзіткнень

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 2 листопада. Триває 983 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Загалом від початку доби відбулося 107 бойових зіткнень. Від обстрілів з території російської федерації продовжують потерпати прикордонні населені пункти, зокрема Погребки, Грабовське, Іскрисківщина, Ободи, Волфине Сумської області; Тимофіївка Харківської області. Авіаударів загарбники завдали по районах Юнаківки, Журавки та Басівки Сумської області, скинувши п’ять авіабомб.

Одну атаку відбито, ще одна триває в районі Вовчанська на Харківському напрямку. Також росіяни здійснили авіаудари по Слатиному та Козачій Лопані, застосувавши сім КАБів.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Піщаного, Загризового, Зеленого Гаю, Кругляківки, Колісниківки та Лозової. Два боєзіткнення закінчилися, ще п’ять – тривають. Авіаційних ударів некерованими ракетами зазнало Піщане.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости