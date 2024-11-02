На Харківщині росіяни вдарили FPV-дроном по автівці: постраждали двоє чоловіків

2 листопада близько 14:00 ворожий FPV-дрон влучив у цивільну автівку у селищі Білий Колодязь Чугуївського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Поранень зазнали двоє чоловіків віком 60-ти ти та 33-річний чоловіки. Постраждалих госпіталізували.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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