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Цієї ночі над Україною було збито 66 «шахедів» та ракету

Цієї ночі над Україною було збито 66 «шахедів» та ракету

У ніч на 3 листопада 2024 року (із 17:30 2 листопада) ворог завдав удару керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору Курської обл., 96 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 9:00 підтверджено збиття керованої авіаційної ракети Х-59/69 та 66 ворожих БпЛА у Київській, Сумській, Хмельницькій, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Кіровоградській, Полтавській, Дніпропетровській та Харківській областях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

27 ворожих безпілотників локаційно втрачено, 1 БпЛА — полетів у Білорусь.

В повітрі — два ударних БпЛА. Бойова робота триває, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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