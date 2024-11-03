Обстріли Харківщини артилерією, авіацією, безпілотниками: поліція документує наслідки

Російські військові продовжують обстріли Куп’янська. 2 листопада ворог завдав ударів по місту з артилерії.

Внаслідок обстрілів пошкоджено чотири приватні будинки, повідомляє поліція Харківської області.

Село Баранівка. 2 листопада, 15:15: два КАБ. Влучання в поле. Без постраждалих.

Російські керовані авіабомби влучили поруч з двоповерховою будівлею навчального закладу в Чугуєві. Сталося займання сухостою. Обійшлося без постраждалих.

Ворожий FPV-дрон влучив по автівці в селищі Білий Колодязь Вовчанської громади. Дістали поранення двоє цивільних чоловіків 33 та 60 років.

Внаслідок обстрілу росіянами селища Козача Лопань пошкоджено шість житлових будинків, господарчі споруди, надвірні будівлі.

Два ворожих БПЛА «Shahed» атакували село Макариха. Зруйнований корівник. Загинули дві корови. Виникла пожежа.В селищі Куп’янськ-Вузловий внаслідок російського обстрілу пошкоджені житлові будинки.

Поліцейські задокументували наслідки воєнних злочинів, пов’язаних зі збройною агресією рф, відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація.

2 листопада під час евакуаційних заходів поліцейські вивезли 9 людей з Куп’янського та Чугуївського районів.Всі, хто бажає виїхати з небезпечних районів, можуть звернутися до поліції за телефоном 102.

Агентство Телевидения Новости