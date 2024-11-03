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Нічні обстріли Харківського регіону: прокурори задокументували наслідки

Нічні обстріли Харківського регіону: прокурори задокументували наслідки

За процесуального керівництва окружних прокуратур Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 2 листопада близько 23:00 війська рф завдали авіаудар по місту Чугуїв. Пошкоджено допоміжну будівлю навчального закладу. На щастя, без постраждалих. Попередньо, атака по місту була завдана гібридним боєприпасом «Грім».

3 листопада орієнтовно о 1:10 війська рф атакували двома безпілотниками село Макариха Золочівської ОТГ Богодухівського району. Пошкоджено приміщення сільськогосподарського підприємства.

Також сьогодні приблизно о 5:20 ворог здійснив обстріл селища Купʼянськ-Вузловий. Приватні домоволодіння зазнали пошкоджень.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

Агентство Телевидения Новости

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