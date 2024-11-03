Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:03
Просмотров: 87

Окупанти скинули три КАБ на прикордонну громаду на Харківщині: пошкоджено будинки та електромережі

Окупанти скинули три КАБ на прикордонну громаду на Харківщині: пошкоджено будинки та електромережі

3.11.2024 о 15:10 російськими військами завдано авіаудару попередньо трьома КАБ на відкритій місцевості (поле) поблизу села Уди Золочівської громади.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

О 15:20 завдано авіаудару трьома КАБ поблизу села Муравське та околиці села Одноробівка. Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, сараї, каналізаційно-насосна станція та енергомережі.

О 15:25 завдано авіаудару КАБ по околиці села Ковалі. Пошкоджено три приватні будинки.

О 15:28 завдано авіаудару КАБ на відкритій місцевості (поле) поблизу села Стогнії. Без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 