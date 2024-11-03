Окупанти скинули три КАБ на прикордонну громаду на Харківщині: пошкоджено будинки та електромережі
3.11.2024 о 15:10 російськими військами завдано авіаудару попередньо трьома КАБ на відкритій місцевості (поле) поблизу села Уди Золочівської громади.
Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.
О 15:20 завдано авіаудару трьома КАБ поблизу села Муравське та околиці села Одноробівка. Пошкоджено двоповерховий багатоквартирний будинок, сараї, каналізаційно-насосна станція та енергомережі.
О 15:25 завдано авіаудару КАБ по околиці села Ковалі. Пошкоджено три приватні будинки.
О 15:28 завдано авіаудару КАБ на відкритій місцевості (поле) поблизу села Стогнії. Без постраждалих.