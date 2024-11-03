Сегодня 21:39
Просмотров: 86
Росіяни скинули КАБи на Харків та передмістя
Сьогодні, 3 листопада, близько 20:54, росіяни завдали ударів по Харкову та Харківському району.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
У Харкові влучання КАБ зафіксовано у лісосмузі. Дані про постраждалих та руйнування не надходили.
Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Шевченківському районі Харкова зафіксоване влучання КАБ в лісосмугу: пошкоджено дерева, без постраждалих.
Також є влучання КАБ у селищі Питомник Дергачівської громади Харківського району. За попередніми даними, є пошкодження приватного будинку, без постраждалих.