Росіяни скинули КАБи на Харків та передмістя

Сьогодні, 3 листопада, близько 20:54, росіяни завдали ударів по Харкову та Харківському району.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

У Харкові влучання КАБ зафіксовано у лісосмузі. Дані про постраждалих та руйнування не надходили.

Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Шевченківському районі Харкова зафіксоване влучання КАБ в лісосмугу: пошкоджено дерева, без постраждалих.

Також є влучання КАБ у селищі Питомник Дергачівської громади Харківського району. За попередніми даними, є пошкодження приватного будинку, без постраждалих.

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