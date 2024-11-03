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Росіяни скинули КАБи на Харків та передмістя

Росіяни скинули КАБи на Харків та передмістя

Сьогодні, 3 листопада, близько 20:54, росіяни завдали ударів по Харкову та Харківському району.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

У Харкові влучання КАБ зафіксовано у лісосмузі. Дані про постраждалих та руйнування не надходили.

Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, у Шевченківському районі Харкова зафіксоване влучання КАБ в лісосмугу: пошкоджено дерева, без постраждалих.

Також є влучання КАБ у селищі Питомник Дергачівської громади Харківського району. За попередніми даними, є пошкодження приватного будинку, без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости

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