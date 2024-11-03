У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено супермаркет, є поранені (оновлено)
Увечері 3 листопада близько 22:30 окупанти завдали ударів по Харкову. Внаслідок обстрілу є поранені.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У результаті ударів пошкоджено супермаркет у Шевченківському районі міста. Відомо про трьох постраждалих.
Служби працюють на місці влучань.
Як уточнив мер Харкова Ігор Терехов, у Шевченківському районі авіабомба влучила в супермаркет, розташований біля багатоповерхових будинків. Пошкоджені лінії електропередач та наземного електротранспорту. У прилеглих будинках вибито вікна.
Кількість постраждалих збільшилася до чотирьох людей.