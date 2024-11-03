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У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено супермаркет, є поранені (оновлено)

У Харкові внаслідок обстрілу пошкоджено супермаркет, є поранені (оновлено)

Увечері 3 листопада близько 22:30 окупанти завдали ударів по Харкову. Внаслідок обстрілу є поранені.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У результаті ударів пошкоджено супермаркет у Шевченківському районі міста. Відомо про трьох постраждалих.

Служби працюють на місці влучань.

Як уточнив мер Харкова Ігор Терехов, у Шевченківському районі авіабомба влучила в супермаркет, розташований біля багатоповерхових будинків. Пошкоджені лінії електропередач та наземного електротранспорту. У прилеглих будинках вибито вікна.

Кількість постраждалих збільшилася до чотирьох людей.

Агентство Телевидения Новости

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