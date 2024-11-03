Армія рф повторно вдарила по Харкову: Терехов повідомив, де влучив КАБ

Сьогодні, 3 листопада, близько 22:30, окупанти вдруге за вечір завдали ударів по Харкову. Ігор Терехов повідомив про влучання в Шевченківському районі міста.

Про це Ігор Терехов написав у своєму Телеграм-каналі.

За попередніми даними, один з ударів зафіксовано у районі щільної житлової забудови. Відомо про трьох постраждалих.

Як уточнив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, по Шевченківському району Харкова окупанти вдарили двома КАБами. Є пошкодження нежитлової будівлі.

За даними голови Малоданилівської громади Олександра Гололобов, внаслідок останнього обстрілу є руйнації в одному з населених пунктів громади.

Агентство Телевидения Новости