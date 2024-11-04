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За тиждень у Харкові на грип та ГРВІ захворіли понад 900 осіб

За тиждень у Харкові на грип та ГРВІ захворіли понад 900 осіб

У Харкові на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 24 по 30 жовтня захворіло 914 осіб.

Як повідомили в Департаменті охорони здоров’я, за цей тиждень були зафіксовані 40 лабораторно підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (для порівняння – за попередній тиждень, з 17 по 23 жовтня, – 44 випадки). Госпіталізованих осіб з грипом та ГРВІ не було.

Також там зазначили, що Flirt (новий штам вірусу SARS-CoV-2), який зараз циркулює територією України, передається швидше і вражає ослаблений імунітет, тому єдиним дієвим способом забезпечення імунітету є вакцинація, яка проводиться безплатно.

Зробити щеплення можна у сімейного лікаря або в пункті вакцинування при лікарнях.

Агентство Телевидения Новости

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