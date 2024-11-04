Поліція оновила дані щодо поранених внаслідок обстрілу Харкова

Ввечері 3 листопада військові рф авіабомбами обстріляли Харків та Дергачівську територіальну громаду Харківської області.

Станом на 11:15 через ворожий удар у Харкові постраждали 15 людей, серед яких четверо поліцейських, повідомляє поліція Харківської області.

Ввечері 3 листопада військові рф авіабомбами обстріляли Харків та Дергачівську територіальну громаду Харківської області.Попередньо, через авіаудари ФАБ-250 з УМПК у Харкові пошкоджено супермаркет, житлові багатоповерхівки, нежитлові приміщення, скління вікон у будівлях на ринку. Вибухові поранення та інші травми дістали 15 людей, серед яких четверо поліцейських.

Близько 22:30 ворожий КАБ влучив в землю поблизу кладовища на території Дергачівської громади Харківської області. Пошкоджені будинки. На даний час інформація про постраждалих не надходила.

На місцях подій працюють слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Поліцейські проводять огляди місць влучань та вилучають речові докази.

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости