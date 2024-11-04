За добу через обстріли на Харківщини загинули троє людей: дані поліції

3 листопада військові рф атакували Харків трьома авіабомбами ФАБ-250 з УМПК. Внаслідок ворожого обстрілу постраждали 15 людей, у тому числі четверо поліцейських.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Пошкоджено торгівельні павільйони, житлові багатоповерхівки, супермаркет, трамвайні колії, автомобілі, в тому числі службовий автомобіль поліції, ЛЕП.

Вдень ворожа керована авіабомба влучила по території села Одноробівка Золочівської громади. Частково зруйновані та пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури: багатоквартирний двоповерховий будинок, ЛЕП, господарчі споруди.

В селищі Ківшарівка на Куп’янщини через влучання ворожої авіабомби ФАБ-500 загинули троє людей. Ще одна жінка дістала поранення. Всі цивільні. Пошкоджені будинки, медзаклад, авто швидкої допомоги.

Військові рф завдали ударів керованими авіабомбами по населених пунктах Ковалі Богодухівського району, Золочів, Мала Данилівка Дергачівського району. Пошкоджені до 20 житлових будинків, господарчі споруди.

Під обстрілами росіян перебували село Уди, селище Муравське, село Стогнії Богодухівського району. Ворог застосував БПЛА та КАБи. Ворожі боєприпаси влучили у відкриту місцевість. Обійшлося без постраждалих.

Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових рф і в яких оголошена обов’язкова евакуація. 3 листопада силами поліції з Куп’янського та Богодухівського районів евакуйовано десятеро людей.

Агентство Телевидения Новости