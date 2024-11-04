Господарський суд Харківської області, який зазнав руйнацій внаслідок удару по Держпрому, відновив роботу

Після удару російських військових по Держпрому у Харкові 28 жовтня у розташованому в цій будівлі Господарському суді Харківської області вибуховою хвилею було вибито понад 70 вікон, пошкоджено групи вхідних дверей та скляний дах будівлі.

Про це повідомила пресслужба Верховного Суду України.

Російський КАБ поцілив у кабінет одного із суддів, розміщений на третьому поверсі. В інших кабінетах і залах судових засідань обрушилися стелі, були вирвані двері, постраждала оргтехніка та інше обладнання, яке забезпечує здійснення процесу правосуддя.

«Однак, попри це, Східний апеляційний господарський суд продовжив працювати у штатному режимі», – йдеться в повідомленні.

Сьогодні заступник голови ВС Олександр Мамалуй відвідав Господарський суд Харківської області, разом із керівництвом Господарського суду Харківської області оглянув зруйновані ворожою авіабомбою приміщення. Обговорили обсяг робіт, необхідних для усунення наслідків руйнувань.

Сьогодні суд відновив свою роботу й розглядає справи у звичайному режимі.

Агентство Телевидения Новости