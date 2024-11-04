У Харкові попрощалися з поліцейським, який загинув внаслідок обстрілу 1 листопада

Вдень 1 листопада російські військові вдарили двома ракетами С-400 по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова. Через ворожий удар загинув полковник поліції Андрій Матвієнко.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Правоохоронцю було 43 роки, сьогодні його проводили в останню путь.

Керівник Головного управління в Харківській області Володимир Тимошко висловив співчуття родині поліцейського та зазначив, що вони завжди можуть розраховувати на його підтримку.

У Андрія залишилася дружина та мати.

Поховали Андрія Матвієнка поруч із батьком.





Агентство Телевидения Новости