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У Харкові попрощалися з поліцейським, який загинув внаслідок обстрілу 1 листопада
Вдень 1 листопада російські військові вдарили двома ракетами С-400 по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова. Через ворожий удар загинув полковник поліції Андрій Матвієнко.
Про це повідомили в ГУНП Харківської області.
Правоохоронцю було 43 роки, сьогодні його проводили в останню путь.
Керівник Головного управління в Харківській області Володимир Тимошко висловив співчуття родині поліцейського та зазначив, що вони завжди можуть розраховувати на його підтримку.
У Андрія залишилася дружина та мати.
Поховали Андрія Матвієнка поруч із батьком.