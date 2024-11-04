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Патрульні показали момент влучання авіабомби біля супермаркету у Харкові

Патрульні показали момент влучання авіабомби біля супермаркету у Харкові

Харківські патрульні опинилися в кількох десятках метрів від місця влучання авіабомби у Шевченківському районі ввечері 3 листопада.

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«На відео ви бачите, як патрульні одними із перших стали очевидцями вчорашніх влучань ФАБ-250 з УМПК поряд із супермаркетом. Вибух у декількох десятках метрів від нашого та цивільних автівок, які проїжджали неподалік. Чотирнадцять людей травмовані. Також травм зазнали четверо патрульних», – йдеться в повідомленні.

Поліцейські вибігли з авто та почали надавати домедичну допомогу постраждалим й забезпечити безперешкодний проїзд спецтранспорту.

Агентство Телевидения Новости

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