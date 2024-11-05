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Окупанти завдали удару по Харкову: влучили поряд із будинками
Сьогодні, 5 листопада, близько 16:50 окупанти завдали удару по Харкову. Є дані про одного постраждалого.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
За попередніми даними, зафіксоване влучання боєприпасу в Шевченківському районі, поряд з житловою забудовою. Постраждала одна людина.
Пошкоджено пʼятиповерховий багатоквартирний будинок: вибиті вікна, біля будинку пошкоджені авто. Постраждала одна жінка. За попередніми даними, удар було завдано «шахедом».