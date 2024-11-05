Одна людина загинула та шестеро зазнали травм у ДТП під Харковом

Вдень 5 листопада у селищі Пісочин Харківського району сталося зіткнення чотирьох автівок: Renault Megane, Chevrolet Niva, Ford Mustang Mach-E та Lexus. Одна людина загинула до прибуття медиків.

Про це новинам АТН повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.

Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей. Один з учасників зіткнення загинув на місці.

За попередніми даними, смертельних травм зазнав пасажир Renault.

Агентство Телевидения Новости