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Одна людина загинула та шестеро зазнали травм у ДТП під Харковом
Вдень 5 листопада у селищі Пісочин Харківського району сталося зіткнення чотирьох автівок: Renault Megane, Chevrolet Niva, Ford Mustang Mach-E та Lexus. Одна людина загинула до прибуття медиків.
Про це новинам АТН повідомив директор Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктор Забашта.
Внаслідок ДТП постраждали шестеро людей. Один з учасників зіткнення загинув на місці.
За попередніми даними, смертельних травм зазнав пасажир Renault.