Окупанти втратили майже сотню солдатів та 50 одиниць озброєння на Харківському напрямку
Протягом минулої доби українські воїни шість разів відбивали штурмові дії противника поблизу Вовчанська та Стариці. Окупанти завдали чотирьох авіаударів із використанням 10 КАБів, а також 33 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 301 обстріл позицій захисників України.
Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».
Втрати ворога за минулу добу склали 96 солдатів, з них безповоротні – 30, санітарні – 66.
Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 50 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:
1 танк,2 артилерійські системи,9 автомобілів,1 одиницю спецтехніки,37 БпЛА.
Знищено:
72 укриття для особового складу,2 місця зберігання боєприпасів,1 місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.