Цієї ночі над Україною було збито 74 «шахеди»

У ніч на 7 листопада 2024 року (із 21:00 6 листопада) ворог завдав удару 106 ударними БпЛА типу «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу із напрямків Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – рф, ТОТ Криму.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 12:00 підтверджено збиття 74-х ворожих БпЛА в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Київській, Сумській, Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській та Чернігівській областях.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

25 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, йдеться у повідомленні.

Агентство Телевидения Новости