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Панцир не врятував: Бійці 3 ОТБр знищили російський танк-сарай на Харківщині

Панцир не врятував: Бійці 3 ОТБр знищили російський танк-сарай на Харківщині

На Харківщині російський танк перетворився на величезний смолоскип після удару по ворожій техніці бійців екіпажу FPV 3-ї окремої танкової Залізної бригади.

Про це повідомили в 3 ОТБр.

«Черговий циклопічного розміру трофей здобула група дронарів Crazy Cats одного зі стрілецьких батальйонів. Під посадкою ховався танк-сарай з привареними листами металу для захисту від дронів. Але панцир у вигляді труни не врятував», – йдеться в повідомленні.

Перший удар українського дрона-камікадзе пошкодив танк: водій спробував втекти через поле.

«Там його й добив другий FPV. З палаючого танку вискочив підсмажений кацап і почав бігати по полю», – розповіли в бригаді.

Агентство Телевидения Новости

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