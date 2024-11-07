Панцир не врятував: Бійці 3 ОТБр знищили російський танк-сарай на Харківщині

На Харківщині російський танк перетворився на величезний смолоскип після удару по ворожій техніці бійців екіпажу FPV 3-ї окремої танкової Залізної бригади.

Про це повідомили в 3 ОТБр.

«Черговий циклопічного розміру трофей здобула група дронарів Crazy Cats одного зі стрілецьких батальйонів. Під посадкою ховався танк-сарай з привареними листами металу для захисту від дронів. Але панцир у вигляді труни не врятував», – йдеться в повідомленні.

Перший удар українського дрона-камікадзе пошкодив танк: водій спробував втекти через поле.

«Там його й добив другий FPV. З палаючого танку вискочив підсмажений кацап і почав бігати по полю», – розповіли в бригаді.

Агентство Телевидения Новости