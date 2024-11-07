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ДТП у Харкові в Шевченківському районі: двоє людей у лікарні

ДТП у Харкові в Шевченківському районі: двоє людей у лікарні

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП з постраждалими.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

З травмами різного ступеня тяжкості чоловіка та жінку доставили в лікарню.

7 листопада на перехресті вулиць Динамівська та Сумська сталося зіткнення двох транспортних засобів Renault Logan.

36-річний водій автомобіля таксі не вибрав безпечної швидкості, не впорався з керуванням, внаслідок чого сталось зіткнення з автомобілем під керуванням 66-річного чоловіка.

Забої та переломи отримали 66-річний чоловік та 51-річна пасажирка таксі.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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