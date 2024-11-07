Внаслідок ворожого обстрілу селища Козача Лопань дістав поранення 18-річний хлопець

7 листопада близько 11:55 росіяни обстріляли селище Козача Лопань Харківського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Хлопець, який перебував в одному з будинків, отримав поранення.

На місце оперативно виїхали працівники слідчо-оперативної групи, криміналісти, вибухотехніки. Проводиться огляд, встановлюється вид озброєння, з якого здійснювався обстріл.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости