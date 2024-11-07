На Харківщині у Липцях, Вовчанську та шести громадах Куп’янщини не буде централізованого опалення

Опалювальний сезон 2024/25 на Харківщині – 48 з 56 територіальних громад уже розпочали опалювальний період.

Про це під час пресбрифінгу розповів голова ХОВА Олег Синєгубов.

Він розказав про стан готовності громад області до зимового періоду та роботу команди ХОВА над децентралізацією опалення.

«Тепло є як в установах соцсфери – 88%, так і в житлових будинках – 97%. У роботу запущено 88% котелень», зазначив Синєгубов.

Теплопостачальні підприємства області забезпечені 39 когенераційними установками.

Також установи мають понад 1200 генераторів та 3-добовий запас палива.

«Через складну безпекову ситуацію у шести громадах Куп’янщини, а також у Вовчанську й Липцях не буде централізованого опалення. Для цих населених пунктів розроблені резервні плани й будуються нові газові котельні», – наголосив очільник ХОВА.

В області загалом підготовлено 798 Пунктів незламності. 115 готові до розгортання впродовж двох годин у разі надзвичайної ситуації.

«Завдяки співпраці із міжнародними партнерами вдалося закрити потреби 8776 домогосподарствам: 6531 – отримали паливо, а 2245 – грошову допомогу для самостійної закупівлі. УВКБ ООН надасть одноразову грошову допомогу 9000 домогосподарствам для закупівлі палива», – резюмував Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости