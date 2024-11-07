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На Харківщині йдуть бої в районі Вовчанська, неподалік Кругляківки та Лозової

На Харківщині йдуть бої в районі Вовчанська, неподалік Кругляківки та Лозової

Оперативна інформація станом на 16:00 07.11.2024 щодо російського вторгнення.

За сьогодні кількість ворожих атак зросла до 102. Основні зусилля окупанти й далі прикладають на Курахівському напрямку, де провели майже половину від усіх атак на території України, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Харківському напрямку окупанти двічі штурмували позиції наших підрозділів в районі Вовчанська. Один бій триває, ситуація контрольована. Також ворог вдарив авіабомбами по Цапівці, Козачій Лопані та некерованими авіаційними ракетами – по Високій Ярузі.

Тричі ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивають ворожі штурми неподалік Кругляківки та Лозової. Бої тривають у двох локаціях.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи атакували в районах Дружелюбівки, Греківки, Макіївки, Катеринівки, Тернів, Торського, Серебрянки, Білогорівки та Григорівки. З початку доби українські воїни відбили вже дев’ять атак, чотири боєзіткнення тривають.

На Сіверському напрямку триває бій в районі Переїзного.

На Краматорському напрямку продовжується чотири штурмові дії поблизу Ступочок та Білої Гори. Дві атаки окупантів вже відбито.

На Торецькому напрямку українські захисники відбили дві ворожі атаки в районі Торецька. Точиться ще один бій.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру та Селидового. Сили оборони, стримуючи ворожий натиск, вже загалом відбили 13 атак противника на напрямку. Інші – продовжуються. Ворог зазнає значних втрат у живій силі. Окупанти скинули два КАБи на Єлизаветівку та Рівне.

На Курахівському напрямку загарбники, у деяких випадках за підтримки авіації, вже 40 разів атакували наші підрозділи, намагаючись просунутися у районах населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Кремінна Балка, Новодмитрівка, Сонцівка, Максимільянівка, Антонівка, Дальнє та Катеринівка. На даний час триває 29 боєзіткнень.

Агентство Телевидения Новости

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