Втрати окупантів на Харківському напрямку за добу: дані ОТУ «Харків»

Протягом минулої доби в районі Вовчанська на Харківському напрямку відбулося три ворожих штурми позицій українських захисників. Окупанти завдали дев’ятьох авіаударів із використанням 16 КАБів та 16 НАР, а також 47 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 370 обстрілів позицій захисників України.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні «Харків».

Втрати ворога за минулу добу склали 57 солдатів, з них безповоротні – 10, санітарні – 46, полонені – 1.

Також на Харківському напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 30 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 артилерійську систему,4 автомобілі,1 одиницю спецтехніки,24 БпЛА.

Знищено:

51 укриття для особового складу.

Агентство Телевидения Новости