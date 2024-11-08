Авіаудар по проспекту Науки у Харкові: пошкоджено виходи метрополітену

Співробітники метрополітену усувають наслідки обстрілу на станції «Наукова» Олексіївської лінії метрополітену: вночі 8 листопада окупанти вдарили по Харкову трьома авіабомбами, одна з яких влучила на проспекті Науки.

Про це повідомили в КП «Харківський метрополітен».

Внаслідок атаки були сильно пошкоджені павільйони на виходах з підвуличного пішохідного переходу.

Працівники метрополітену прибирають залишки скла та демонтують пошкоджені елементи павільйонів.

Вихід №2 з підвуличного пішохідного переходу на станції «Наукова» у бік Торгівельного комплексу тимчасово зачинено.

Агентство Телевидения Новости