Авіаудар по проспекту Науки у Харкові: пошкоджено виходи метрополітену
Співробітники метрополітену усувають наслідки обстрілу на станції «Наукова» Олексіївської лінії метрополітену: вночі 8 листопада окупанти вдарили по Харкову трьома авіабомбами, одна з яких влучила на проспекті Науки.
Про це повідомили в КП «Харківський метрополітен».
Внаслідок атаки були сильно пошкоджені павільйони на виходах з підвуличного пішохідного переходу.
Працівники метрополітену прибирають залишки скла та демонтують пошкоджені елементи павільйонів.
Вихід №2 з підвуличного пішохідного переходу на станції «Наукова» у бік Торгівельного комплексу тимчасово зачинено.