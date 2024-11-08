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Російська авіабомба знищила дерева та пошкодила Санта-Клауса у центрі Харкові
У Шевченківському районі Харкова вночі 8 листопада ворожий снаряд влучив у сквер на площі Свободи.
Про це повідомили в Харківській міській раді.
Внаслідок вибуху були пошкоджені близько 15 дерев, система поливу, лавки та тротуарна бруківка. Крім того, часткових пошкоджень зазнала новорічна інсталяція з фігурою Санта Клауса.
Працівники СКП «Харківзеленбуд» з самого ранку обрізають аварійні дерева, засипають вирву, вивозять сміття та впорядковують територію.