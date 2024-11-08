Російська авіабомба знищила дерева та пошкодила Санта-Клауса у центрі Харкові

У Шевченківському районі Харкова вночі 8 листопада ворожий снаряд влучив у сквер на площі Свободи.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Внаслідок вибуху були пошкоджені близько 15 дерев, система поливу, лавки та тротуарна бруківка. Крім того, часткових пошкоджень зазнала новорічна інсталяція з фігурою Санта Клауса.

Працівники СКП «Харківзеленбуд» з самого ранку обрізають аварійні дерева, засипають вирву, вивозять сміття та впорядковують територію.

Агентство Телевидения Новости