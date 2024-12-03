Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:00
Просмотров: 112

У боях на Харківщині загинув військовий з Лозової

У боях на Харківщині загинув військовий з Лозової

27 листопада під час виконання бойового завдання загинув солдат Руслан Керимов, уродженець міста Лозова Харківської області.

Про це повідомили в Лозівській міській раді.

Руслан народився і виріс у Лозовій. Після загальноосвітньої школи продовжив навчання в Панютинському професійно-технічному училищі, опанував професію електрогазозварювальника. Працював охоронником в мережі магазинів АТБ та «Посад».

Свій військовий досвід чоловік отримав під час строкової служби у Збройних силах України з 2012 по 2014 роки. Руслан став на захист України у червні 2022 року.

Старший солдат Руслан Керимов загинув 27 листопада під час виконання бойового завдання в складі 226 окремого батальйону ТРО в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 