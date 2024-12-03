У боях на Харківщині загинув військовий з Лозової

27 листопада під час виконання бойового завдання загинув солдат Руслан Керимов, уродженець міста Лозова Харківської області.

Про це повідомили в Лозівській міській раді.

Руслан народився і виріс у Лозовій. Після загальноосвітньої школи продовжив навчання в Панютинському професійно-технічному училищі, опанував професію електрогазозварювальника. Працював охоронником в мережі магазинів АТБ та «Посад».

Свій військовий досвід чоловік отримав під час строкової служби у Збройних силах України з 2012 по 2014 роки. Руслан став на захист України у червні 2022 року.

Старший солдат Руслан Керимов загинув 27 листопада під час виконання бойового завдання в складі 226 окремого батальйону ТРО в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости