В Україну повернули тіла 563 полеглих захисників України

В Україну повернули тіла 563 полеглих оборонців.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими у п’ятницю, 8 листопада, пише Кореспондент.

«Вдалося репатріювати 320 тіл захисників, що загинули на Донецькому напрямку та 89 полеглих воїнів з Бахмутського напрямку. Також вдалося повернути 154 тіла з моргів на території рф», – йдеться у повідомленні.

Репатріацію провели завдяки взаємодії Координаційного штабу з СБУ, МВС, Офісом уповноваженого Верховної Ради з прав людини, представниками ЗСУ та іншими структурами Сектору безпеки та оборони України.

Штаб також висловив окрему подяку Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння в репатріації.

Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих – додали у Координаційному штабі.

Агентство Телевидения Новости