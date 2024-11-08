У Держпромі пошкоджені 460 вікон, з них 70 не підлягають відновленню – Синєгубов

За минулу добу окупанти застосували проти беззбройних жителів Харківщини 14 керованих авіабомб та 2 FPV-дрони.

Про це в ефірі «Єдиних новин» повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Аварійні роботи на місці прильоту в Салтівському районі завершені. Триває відновлення інженерних мереж та подачі опалення, електрики й водопостачання для подальшої експлуатації будинку.

У будівлі Держпрому пошкоджені 460 вікон, із них 70 не підлягають відновленню. Також вражено 20 дверей та 70 вітражів.

Внаслідок бойових дій на Харківщині пошкоджено або зруйновано загалом понад 38 600 об‘єктів, понад 35 000 — це житлові будівлі, серед них понад 7 000 — багатоквартирні будинки. І кількість щодня зростає, зазначив Синєгубов.

Також він повідомив, що саме тому держпрограма «єВідновлення» є критично важливою для людей, які потребують допомоги у відновленні свого житла. Завдяки програмі заявники вже придбали 632 квартири та 216 приватних будинків. Вартість придбаного житла — понад 1,4 мільярда гривень.

«Харківщина зробила потужний крок до міжнародної співпраці — уклали Меморандум з американським штатом Огайо. Два роки тривала дипломатична комунікація для цього. Це важливий крок до розвитку інновацій у галузі досліджень, розробок і сталих агропромислових технологій», – наголосив Синєгубов.

Агентство Телевидения Новости