По Харкову вдарили ракетою «Гром Е-1»: пошкоджено цивільну інфраструктуру

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 9 листопада близько 2:50 збройні сили рф вдарили по Слобідському району Харкова. Зафіксовано влучання в дорожнє покриття. Пошкоджено контактні лінії громадського транспорту, приміщення непрацюючої автозаправної станції, вибито вікна в житловому будинку, будівлі готелю та гіпермаркету, розташованих поруч.

Без постраждалих.

Попередньо встановлено, що для удару по місту ворог застосував ракету «Гром Е-1».

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували черговий воєнний злочин рф.

Агентство Телевидения Новости