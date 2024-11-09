Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:51
Просмотров: 49

По Харкову вдарили ракетою «Гром Е-1»: пошкоджено цивільну інфраструктуру

По Харкову вдарили ракетою «Гром Е-1»: пошкоджено цивільну інфраструктуру

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 9 листопада близько 2:50 збройні сили рф вдарили по Слобідському району Харкова. Зафіксовано влучання в дорожнє покриття. Пошкоджено контактні лінії громадського транспорту, приміщення непрацюючої автозаправної станції, вибито вікна в житловому будинку, будівлі готелю та гіпермаркету, розташованих поруч.

Без постраждалих.

Попередньо встановлено, що для удару по місту ворог застосував ракету «Гром Е-1».

Прокурори спільно зі слідчими поліції зібрали докази та задокументували черговий воєнний злочин рф.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 