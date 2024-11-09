По селу Прудянка на Харківщині окупанти вдарили з РСЗВ (фото)

Внаслідок обстрілу під завалами власного будинку опинився 60-річний місцевий мешканець.

Про це повідомляє поліція Харківської області

Поліцейські офіцери Дергачівської громади допомогли чоловіку вибратися і надали першу медичну допомогу. Медики, які прибули на місце події, зафіксували гостру реакцію на стрес. З чоловіком все добре, госпіталізації він не потребував, – зазначив Задоренко.

У результаті ворожого терору суттєвого пошкоджено 2 і несуттєво ще близько 7 приватних будинків, частково знеструмлено лінію електропередачі, постраждав газогін і автівки місцевих мешканців.

Оперативники ДСНС, працівники Харківобленерго і Харківгазу продовжують працювати над ліквідацією наслідків події.

Найближчим часом власники пошкоджених будинків отримають ремонтні комплекти від Дергачівського гуманітарного центру та зможуть зареєструватися на отримання грошової компенсації за державною програмою єВідновлення.

Агентство Телевидения Новости