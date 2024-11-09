По селу Прудянка на Харківщині окупанти вдарили з РСЗВ (фото)
Внаслідок обстрілу під завалами власного будинку опинився 60-річний місцевий мешканець.
Про це повідомляє поліція Харківської області
Поліцейські офіцери Дергачівської громади допомогли чоловіку вибратися і надали першу медичну допомогу. Медики, які прибули на місце події, зафіксували гостру реакцію на стрес. З чоловіком все добре, госпіталізації він не потребував, – зазначив Задоренко.
У результаті ворожого терору суттєвого пошкоджено 2 і несуттєво ще близько 7 приватних будинків, частково знеструмлено лінію електропередачі, постраждав газогін і автівки місцевих мешканців.
Оперативники ДСНС, працівники Харківобленерго і Харківгазу продовжують працювати над ліквідацією наслідків події.
Найближчим часом власники пошкоджених будинків отримають ремонтні комплекти від Дергачівського гуманітарного центру та зможуть зареєструватися на отримання грошової компенсації за державною програмою єВідновлення.