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Рятувальники ліквідували пожежі після ворожих обстрілів на Харківщині
Сьогодні вдень ворог завдав авіаційного удару та масованих обстрілів реактивними системами залпового вогню по житловому сектору міста Куп’янськ.
Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.
Сталися руйнації та пошкодження приватних та багатоповерхових житлових будинків, гаражних боксів. Пошкоджені електродроти високовольтної лінії електропередач.
В приватному житловому будинку сталася пожежа на площі 80 м кв., яку рятувальники оперативно ліквідували.
За попередніми даними 2 особи загинуло, одна людина постраждала.