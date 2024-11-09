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Рятувальники ліквідували пожежі після ворожих обстрілів на Харківщині

Рятувальники ліквідували пожежі після ворожих обстрілів на Харківщині

Сьогодні вдень ворог завдав авіаційного удару та масованих обстрілів реактивними системами залпового вогню по житловому сектору міста Куп’янськ.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Сталися руйнації та пошкодження приватних та багатоповерхових житлових будинків, гаражних боксів. Пошкоджені електродроти високовольтної лінії електропередач.

В приватному житловому будинку сталася пожежа на площі 80 м кв., яку рятувальники оперативно ліквідували.

За попередніми даними 2 особи загинуло, одна людина постраждала.

Агентство Телевидения Новости

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