Рятувальники ліквідували пожежі після ворожих обстрілів на Харківщині

Сьогодні вдень ворог завдав авіаційного удару та масованих обстрілів реактивними системами залпового вогню по житловому сектору міста Куп’янськ.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

Сталися руйнації та пошкодження приватних та багатоповерхових житлових будинків, гаражних боксів. Пошкоджені електродроти високовольтної лінії електропередач.

В приватному житловому будинку сталася пожежа на площі 80 м кв., яку рятувальники оперативно ліквідували.

За попередніми даними 2 особи загинуло, одна людина постраждала.

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